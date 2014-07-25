На Донеччині затримали двох терористів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, він також адміністрував сепаратистські сайти, на яких оприлюднювалися антиукраїнські матеріали. У затриманого вилучено засоби спостереження та зв’язку.

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У Маріуполі затримано громадянина України П., 1989 року народження, на прізвисько «Макар Донецький», який є членом угруповання «Бороди» та серед іншого причетний до озброєного нападу 16 квітня ц.р. на військову частину у Маріуполі. Він також підозрюється у пограбуваннях мирних жителів.

За місцем проживання затриманого вилучено АКС-74, пістолет «Форт», магазини до зброї з набоями, маскувальний костюм типу «Ліший» та маску-балаклаву.

Тривають слідчі дії.