На Донеччині затримали двох терористів
Служба безпеки України затримала в Артемівську Донецької області спільника терористичної організації «Донецька народна республіка», громадянина України Б., 1971 року народження, який збирав та передавав польовому командиру (позивний «Єсаул») відомості про просування колон військової техніки та розташування підрозділів Збройних сил України.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, він також адміністрував сепаратистські сайти, на яких оприлюднювалися антиукраїнські матеріали. У затриманого вилучено засоби спостереження та зв’язку.
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У Маріуполі затримано громадянина України П., 1989 року народження, на прізвисько «Макар Донецький», який є членом угруповання «Бороди» та серед іншого причетний до озброєного нападу 16 квітня ц.р. на військову частину у Маріуполі. Він також підозрюється у пограбуваннях мирних жителів.
За місцем проживання затриманого вилучено АКС-74, пістолет «Форт», магазини до зброї з набоями, маскувальний костюм типу «Ліший» та маску-балаклаву.
Тривають слідчі дії.