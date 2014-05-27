Новий фейк російських ЗМІ: Парубій не робив заяв про вихід України з СНД

Про це йдеться в заяві прес-служби РНБО.

«Вчора російські інтернет-сайти під виглядом найоперативнішої новини поширили заяву секретаря РНБО Андрія Парубія про можливий вихід України із СНД. Звертаємо вашу увагу, що таку заяву Андрій Парубій зробив ще 19 березня, про що в той же день повідомило інформаційне агентство Укрінформ, на публікацію якого зробили зараз посилання російські інтернет-сайти», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, секретар РНБО ні вчора, ні сьогодні публічних заяв щодо виходу України з СНД не робив.

Читайте такожБілорусь очолила СНД замість УкраїниТим часом, виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця після сьогоднішнього засідання уряду повідомив ЗМІ, що документи щодо можливого виходу України з СНД підготовлені і передані до апарату Верховної Ради.

Увечері 26 травня новину про заяву Парубія двомісячної давності опублікували як головну більшість провідних російських ресурсів.