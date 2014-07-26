ЄС оприлюднив санкційний список

Відповідний список імен, до яких застосовані санкції ЄС у вигляді заборони на в’їзд та заморожування активів, обнародувані в Офіційному журналі ЄС.

Зокрема, список відкриває Михайло Фрадков, постійний член Ради Безпеки Російської Федерації; директор Служби зовнішньої розвідки РФ.

Наступним йде Микола Патрушев, постійний член і секретар Ради Безпеки Російської Федерації.

Далі у списку значаться імена Олександра Бортникова, який є постійним членом Ради Безпеки Росії, директором Федеральної служби безпеки (ФСБ), Рашида Нургаліева, постійного члена та заступника секретаря Ради Безпеки РФ, Бориса Гризлова, який також є членом Радбезу.

Далі список продовжив Серій Бесіда, який обіймає посаду командуючого п'ятою службою ФСБ.

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Є у списку і член Державної Думи – Михайло Дегтярьов, який оголосив про відкриття „де-факто посольства” невизнаної так званої «донецької Народної Республіки» в Москві.

До списку включений і президент республіки Чечня Разман Кадиров, який виступив із заявами на підтримку незаконної анексії Криму та на підтримку збройного заколоту в Україні.

Санкції також застосовані до губернатора Краснодарського краю Олександра Ткачева.

Далі список продовжили лідери сепаратистів: Павло Губарєв, лідер так званої ДНР, Катерина Губарєва, так званий „міністр закордонних справ” ДНР, Федір Березін, так званий міністр оборони ДНР, Валерій Кауров, так званий президент „республіки Новоросія”, Сергій Здрилюк, відомий як Стрєлков чи Стрєлок Ігор ГІркін.

Список юридичних осіб відкривають „Луганська народна республіка”, „Донецька народна республіка”, „Федеративна держава Новоросія”, „Міжнародний союз суспільних об’єднань”, радикальна воєнізована організація „Соболь”, міліція самозахисту „Луганська гвардія”, армія Південного Сходу, народне ополчення Донбасу, батальйони Сходу.

До списку компаній також внесені державна суходільна компанія „Керченська поромна переправа”, за якою йде державне підприємство „Севастопольський морський торгівельний порт”, державне підприємство „Керченський морський торгівельний порт”, державне підприємство „Універсал-Авіа”.

У списку також фігурують санаторій „Нижня Ореанда”, кримське підприємство „Азовський лікеро-горілчаний завод, аграрне об’єднання „Массандра”, підприємство „Магарач”, завод шампанських вин „Новий Світ”.