Ситуація у Донецьку залишається напруженою

Вже вранці городян розбудила канонада, яка лунала з боку аеропорту, повідомляє прес-служба міської ради.

Вчора, 26 липня о 20.00 у Ленінському районі міста снаряд потрапив в будівлю кафе за адресою вул. Пухова 157б. Сталося загоряння. Знищено покрівлю, перекриття та обладнання. Постраждалих немає. Крім того, в результаті бойових дій пошкоджені склопакети в 9-ти поверховому будинку №58 по вул. Річкова.

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Станом на 9.30 обстановка в місті залишається напруженою. Комунальні служби та транспорт працюють у штатному режимі.

За інформацією міської диспетчерської 15-84, фахівці КП "Компанія Вода Донбасу" завершили ремонтні роботи на пошкодженій горлівській ділянці каналу Сіверський Донець-Донбас, і вже йде наповнення каналу.

Ремонтними бригадами ПЕМ Енерговугілля та ДП "Донецькі електричні мережі" живлення підстанції колишніх шахт №10, №11, а також 33 ТП в Петровському районі. Залишаються без електропостачання ще 3 підстанції.

Ситуація з відновленням електропостачання в Куйбишевському районі не змінилася. Аварійні бригади у зв'язку з безперервними бойовими діями не можуть виїхати на місця пошкодження мереж.

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