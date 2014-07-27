Українські війська звільнили Шахтарськ - ЗМІ

Українські війська увійшли в Шахтарськ і ведуть бої в місті. Про це повідомляють місцеві жителі, передає Новости Донбасса.

Війська увійшли в місто з півночі - з боку Дебальцеве, хоча терористи чекали нападів з півдня.

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Терористи включили в місті сирени та відстрілюються. У місті чути сильні вибухи. На підмогу терористам прибули 2 «КамАЗи» з бойовиками зі Сніжного.

Станом на 14:30 місто зайнято українськими військами, на вулицях лунають поодинокі постріли.