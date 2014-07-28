Лавров попросив Керрі не заважати ОБСЄ працювати

Про це йшлося в ході телефонної розмови міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і Державного секретаря США Джона Керрі, передає прес-служба МЗС Росії.

Глави зовнішньополітичних відомств домовилися про необхідність початку переговорів між протиборчими силами відповідно до домовленостей, закріплених в Женевській заяві Росії, США, ЄС і України від 17 квітня ц.р.

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Лавров також підкреслив, що Росія запросила спостерігачів ОБСЄ на свої пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною і чекає їх прибуття на місце без затримок, - наголосили у МЗС.

Він просив Керрі "дати своїм підлеглим вказівку перестати чинити перешкоди відповідній роботі ОБСЄ".