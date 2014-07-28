У Бердянську будівлю СБУ обстріляли з гранатомета

Про це повідомляє Магнолія ТВ з посиланням на прес-службу УСБУ в Запорізькій області.

"Постріли було здійснено із відстані близько 50 метрів. Один снаряд потрапив у дерево. Від вибуху вибило вікна у будівлі. Другий снаряд не розірвався", - сказано в повідомленні.

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"За фактом обстрілу слідчим управлінням УСБУ у Запорізькій області відкрито кримінальне провадження зс статтею 258 ККУ "Тероризм", - зазначили в УСБУ Запорізької області.

Нагадаємо, раніше із важкої зброї було обстріляно помешкання мера Львова Андрія Садового.