Мер Львова: в сьогоднішній ситуації такий обстріл - це реалії

Так прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий обстріл свого будинку, що стався вночі, зазначивши, що не має версій щодо цієї події, передає "Українська правда".

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"У мене немає людей, з якими я мав би конфлікти, є розбіжності принципові і політичні", - зазначив Андрій Садовий.

Крім того, він повідомив, що останнім часом не отримував дзвінків або повідомлень з погрозами. "Але ми живемо в країні, яка воює, гинуть українці, львів'яни, це велика трагедія. Я не пам'ятаю, щоб у Львові стріляли з гранатометів", - зазначив мер Львова.

Андрій Садовий також розповів, що найбільше в даний час переживає через ймовірне повторення цієї події і хвилюється за сім'ю. "Цей снаряд пробиває броню, тисячі осколків йдуть на поразку. Слава богу, що нас не було. Якби снаряд влучив всередину, частини будинку не бачили б", - зазначив львівський мер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі невідомі обстріляли житловий будинок міського голови Львова Андрія Садового. На той момент його самого і його сім'ї в будинку не було, тому ніхто не постраждав.