Українська армія впритул наблизилася до місця аварії Боїнга-777 в Донецькій області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Учора група міжнародних експертів і співробітників ОБСЄ була недопущена терористами до місця аварії малайзійського Боїнга-777 в районі Шахтарська Донецької області», - зазначив він.

«Українська армія впритул наблизилася до місця аварії, але активних бойових дій у цьому районі не проводить», - додав Лисенко.Читайте такожПорошенко доручив припинити бойові дії у 40-кілометровій зоні катастрофи “Боїнга”

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.