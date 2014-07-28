МЗС Австралії сподівається, що вже сьогодні місія отримає доступ до місця падіння Boeing-777

Міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп сподівається, що вже сьогодні гуманітарна місія отримає доступ до місця падіння Боїнга-777.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Бішоп зазначила, що вона та міністр закордонних справ Нідерландів зустрілися з представниками організації з безпеки та співробітництва у Європі і обговорили зазначену проблему.

“ОБСЄ веде переговори із сепаратистами, коли йдеться про доступ до тих територій (мається на увазі місце катастрофи в районі міста Торез Донецької області — УНІАН). Це була дуже позитивна зустрічі, і ми вважаємо, що в результаті цієї зустрічі виникне змога у гуманітарної місії отримати доступ сьогодні вже до місця”, - сказала вона.

Бішоп також зазначила, що за деякою інформацією конвой вже може вирушити на місце трагедії. “Ми тут для того, щоб переконатися в тому, що місце трагедії взяте під контроль, щоб ми могли щодня вести розслідування”, - сказала Бішоп.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.