МЗС Австралії сподівається, що вже сьогодні місія отримає доступ до місця падіння Boeing-777
Джулія Бішоп також зазначила, що за деякою інформацією конвой вже може вирушити на місце трагедії.
Міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп сподівається, що вже сьогодні гуманітарна місія отримає доступ до місця падіння Боїнга-777.
Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Бішоп зазначила, що вона та міністр закордонних справ Нідерландів зустрілися з представниками організації з безпеки та співробітництва у Європі і обговорили зазначену проблему.
“ОБСЄ веде переговори із сепаратистами, коли йдеться про доступ до тих територій (мається на увазі місце катастрофи в районі міста Торез Донецької області — УНІАН). Це була дуже позитивна зустрічі, і ми вважаємо, що в результаті цієї зустрічі виникне змога у гуманітарної місії отримати доступ сьогодні вже до місця”, - сказала вона.
Бішоп також зазначила, що за деякою інформацією конвой вже може вирушити на місце трагедії. “Ми тут для того, щоб переконатися в тому, що місце трагедії взяте під контроль, щоб ми могли щодня вести розслідування”, - сказала Бішоп.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».
За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.
24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.