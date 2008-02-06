СБУ розсекретила документи, які розвінчують радянський міф про ОУН

СБУ розсекретила документи, які вказують на непричетність ОУН до акції проти євреїв у Львові у липні 1941 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві на чергових громадських історичних слухання представник Галузевого державного архіву СБУ (ГДА СБУ), кандидат історичних наук Олександр ІЩУК продемонстрував нещодавно розсекречені унікальні документи, які дають об’єктивне підґрунтя для руйнування міфів щодо причетності ОУН до насильницьких акцій проти цивільного населення Львова у липні 1941 року.

Зокрема, О.ІЩУК зауважив, що в СБУ зберігся архівний документ під назвою «До книги фактів». Він охоплює події з 22 червня по вересень 1941 року. За словами науковця, документ дивом зберігся у підбірці архівних матеріалів ОУН, які були вилучені співробітниками органів держбезпеки УРСР у вбитих і заарештованих підпільників. Що цікаво, сказав О.ІЩУК, цей документ був вшитий співробітниками держбезпеки всередину справи, напевно, для того, щоб його важче було відшукати. В описі справи він називався лише як «документ на украинском языке», щоб не привертати до себе увагу.

Як зазначив О.ІЩУК, у документі вказано наступне: 4-7 липня 1941 року представники відділів гестапо, які прибули до Львова у великій кількості, звернулися до українських кіл, «щоб українці урядили триденний погром жидів». «Керівні чинники ОУН, довідавшись про це, подали до відома членам, що це є німецька провокація, щоб скомпрометувати українців погромами», йдеться у документі.

А тому, зауважив історик, другий Великий збір ОУН висловився рішуче проти будь яких «жидівських погромів», засуджуючи такі тенденції, як намагання окупантів відвернути увагу народних мас від корінних проблем визвольної боротьби.

«Таким чином, документи ГДА СБУ підтверджують те, що учасники ОУН намагалися уникнути участи в акціях проти єврейського населення у Львові, і ніяких офіційних розпоряджень щодо його винищення чи проведення погромів не було», - наголосив О.ІЩУК.

При цьому він зауважив, що у жодній із кримінальних справ щодо членів ОУН-УПА, які зберігаються в СБУ, немає будь-яких згадок про знищення мирного населення, хоча радянські слідчі органи повинні були б у першу чергу з’ясувати саме такі злочини підсудних.

Завдяки розсекреченню вказаних документів відтепер дослідники можуть вивчати документи, які підтверджують, що керівництво ОУН відмовилося брати участь в акціях проти євреїв у липні 1941 року у Львові, йшлося у ході слухань.