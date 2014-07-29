Бійці АТО звільнили Степанівку

Про це йдеться у Твітері президента України Петра Порошенка.

"Українські війська звільнили Степанівку. Про це мені щойно доповів Міністр оборони. Слава Україні!" – сказано в повідомленні.

Окрім того, у Порошенка зазначили, що внаслідок вдалої спецоперації 5 українських військових врятували пілота літака Су-25 з території, контрольованої терористами.