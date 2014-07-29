Бійці АТО звільнили Степанівку
00:25, 29 липня 2014Політика
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Українські війська звільнили Степанівку.
Про це йдеться у Твітері президента України Петра Порошенка.
"Українські війська звільнили Степанівку. Про це мені щойно доповів Міністр оборони. Слава Україні!" – сказано в повідомленні.
Окрім того, у Порошенка зазначили, що внаслідок вдалої спецоперації 5 українських військових врятували пілота літака Су-25 з території, контрольованої терористами.
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