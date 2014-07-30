Кадиров хоче виділити Донбасу $7,5 млн

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Про це він повідомив в Іnstagram, повідомляє hromadske.tv.

«Фонд імені Ахмата-Хаджі Кадирова виділить на допомогу східним районам України 7,5 мільйонів доларів», - йдеться в повідомленні.

Ці гроші, на переконання Кадирова, мають піти на забезпечення постраждалих регіонів «реанімобілями, медичними інструментами, ліками, перев'язувальними матеріалами та пересувними генераторами для лікарень».

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Оскільки ці регіони наразі частково перебувають під контролем бойовиків, очевидно, гроші адресовано їм, а не українському уряду.

Раніше 29 липня віце-президент США Джо Байден заявив, що Штати нададуть Києву майже сім мільйонів доларів на відновлення інфраструктури східних регіонів України.