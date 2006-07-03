Коаліція вирішила, як боротися з Регіонами

Коаліція демократичних сил у Верховній Раді V скликання засуджує безвідповідальні дії Партії регіонів.

Як ідеться у заяві коаліції, переданій агентству УНІАН, “уже тиждень депутати фракції Партії регіонів блокують роботу Верховної Ради України. Такі дії цих депутатів не дозволяють новообраному парламенту розпочати свою повноцінну роботу, обрати його керівництво та призначити новий уряд України. Таким чином, Партія регіонів свідомо пішла на дестабілізацію суспільно-економічного та соціально-політичного життя в державі, що, в свою чергу, вкрай негативно відобразиться на добробуті кожного громадянина”.

“З метою, визначення взаємовідносин влади з опозиційними силами, розв’язання парламентської кризи та припинення блокування роботи парламенту фракцією Партії регіонів, політичні сили, що входять до Коаліції демократичних сил, ініціювали проведення круглого столу. Такий формат вирішення конфліктів між владою та опозицією є загальноприйнятним у демократичних державах.

На жаль, саме з вини представників Партії регіонів засідання круглого столу було зірване. Хоча напередодні, під час консультацій між представниками коаліції та опозиції, був погоджений регламент роботи круглого столу та його резолюція, яка передбачала розблокування роботи парламенту, обрання голови Верховної Ради України та призначення прем’єр-міністра України відповідно до Конституції України та Регламенту Верховної Ради”, йдеться у заяві.

На переконання коаліції, “такі непослідовні дії Партії регіонів засвідчили, що це безвідповідальна політична сила, який байдужі проблеми громадян України та налагодження ефективної роботи влади з підвищення добробуту українців. До того ж, до сумнозвісного ультиматуму Партії регіонів до Верховної Ради, додалися нові ультимативні вимоги, які попередньо не висувалися і, тим більше, не обговорювалися”.

Водночас Коаліція демократичних сил розуміє всю свою відповідальність перед народом України, “тому ми ще раз заявляємо – ми готові до конструктивного діалогу, але ми відкидаємо мову ультиматумів. Ми виступаємо за виконання Конституції і законів України, Регламенту, у тому числі під час обрання голови Верховної Ради України та призначення прем’єр-міністра, до діалогу щодо забезпечення прав опозиції, у тому числі на керівництво окремими чітко визначеними парламентськими комітетами з контрольними функціями.

Ми глибоко переконані, що лише налагодивши діалог ми зможемо розв’язати нагальні проблеми та працювати на Україну, незалежно від того, хто знаходиться у владі, а хто в опозиції”.

У випадку відмови фракції Партії регіонів від конструктивних кроків коаліція залишає за собою право на адекватні дії, які б дозволили розпочати роботу Верховної Ради, обрати керівництво парламенту та сформувати новий уряд.