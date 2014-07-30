Бойовики погрожують заблокувати доступ до місця падіння Боїнга, бо "ОБСЄ контролюють США"

Про це йдеться в заяві ДНР, витримки з якої наводять агентства РАР та Reuters.

ДНР звинуватила ОБСЄ в упередженості.

"Від самого початку ОБСЄ не була нейтральною та діяла в інтересах України. ОБСЄ, як виявилось, є структурою повністю контрольованою США", -зазначено у заяві ДНР.

Читайте такожЗбитий Боїнг поховав надії Москви на визнання терористів стороною переговорів - експертиЯк повідомляв УНІАН, міжнародні експерти, серед яких, крім представників ОБСЄ, теж є поліцейські з Нідерландів та Австралії з неділі, 27 липня, не можуть дістатися на місце збитого ще 17 липня цього року пасажирського літака з майже 300 людьми на борту.

Терористи одразу після катастрофи ускладнювали міжнародним експертам доступ до місця падіння літака, що Київ пояснював їхнім бажанням приховати докази своєї вини.

За даними спецслужб, терористи збили пасажирський літак за допомогою системи "Бук", яку вони отримали з Російської федерації.