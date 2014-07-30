ЄС заборонив фінансування кількох секторів економіки Криму та Севастополя

Детальне рішення з цього приводу опубліковано в Офіційному журналі ЄС у середу.

Зокрема, заборонено надання будь-якої фінансової позики або кредиту, пов'язаних із створенням, придбанням або розвитком інфраструктури в галузі транспорту, телекомунікацій або енергетики в Криму чи Севастополі.

Читайте такожСекторальні санкції проти РФ є вагомим кроком до "антипутінської коаліції" - Парубій

Заборонено придбання акцій чи цінних паперів пайового характеру на підприємствах, створених в Криму чи Севастополі, які займаються перерахованими вище інфраструктурами. Також заборонено у цих же секторах створювати будь-які спільні проекту.

Крім того, забороняється надавати будь-яку фінансову позику або кредит, безпосередньо пов'язані з експлуатацією нафтових, газових або мінеральних ресурсів у Криму чи Севастополі.

Заборонено придбання або розширення участі у підприємств і придбання акцій і цінних паперів пайового характеру, компаній в Криму чи Севастополі, які займаються експлуатацією нафти, газу або мінеральних ресурсів.

Аналогічна заборона стосується і спільних проектів у цій галузі.

Проте всі перераховані заборони не поширюється, якщо виконуються наступні умови: (а) якщо угода була укладена до 30 липня 2014 року; і (б) компетентний орган був проінформований за 10 робочих днів.