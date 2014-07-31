Савченко допитають у зв'язку із заявою про її викрадення - адвокат

Про це у своєму Твіттері повідомив її адвокат Марк Фейгін.

"За нашою заявою в СК про викрадення Савченко, судячи з усього, розпочата дослідча перевірка. Завтра Надію опитають у Воронежі", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко воювала на Донбасі у складі батальйону "Айдар".

У червні під м. Щастя Луганської області льотчиця потрапила в полон дтерористів.

8 липня стало відомо, що Савченко перебуває на території Росії у воронезькому СІЗО. В Росії стверджують, що вона незаконно без документів під виглядом біженки перетнула кордон з Росією.

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9 липня Савченко висунули звинувачення у вбивстві російських журналістів ВГТРК Ігоря Корнелюка та Антона Волошина під Луганськом

За рішенням воронезького суду Савченко перебуватиме в СІЗО до 30 серпня.

Сама Надія стверджує, що терористи її насильно з мішком на голові привезли на територію Росії.

Україна і міжнародна спільнота стурбовані викраденням української льотчиці і вимагають від Росії її звільнення.