У Луганську за минулу добу загинули 3 мирних жителів: серед жертв - 15-річний підліток

За минулу добу в Луганську загинули троє городян, серед них - п'ятнадцятирічний підліток

Про це повідомляє прес-служба Луганської міської ради.

Зазначається, що 30 липня на території обласного центру обстановка залишалася напруженою. В антикризовий центр надійшло 2595 звернень громадян.

"В результаті постійних обстрілів міста загинули 3 мирних жителів, в тому числі п'ятнадцятирічний підліток, отримали поранення 7 мирних луганчан. За минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 84 виїзди", - наголошують у міськраді.

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У результаті обстрілу зафіксовано пошкодження 10 житлових будинків і об'єктів. Від електропостачання було відключено понад 50 тисяч абонентів у всіх районах Луганська, від водопостачання та водовідведення було відключено понад 5 тисяч абонентів, без газопостачання залишилося більше 4 тисяч мешканців Луганська.

До диспетчерської міської комунальної аварійно-рятувальної служби за минулу добу від мешканців надійшло 17 звернень комунального характеру.