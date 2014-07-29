Терористи відновили артобстріли житлових кварталів Горлівки і Луганська
17:46, 29 липня 2014Політика
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Терористи відновили артилерійські обстріли житлових кварталів Горлівки і Луганська.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Сьогодні терористи відновили артобстріли житлових кварталів Горлівки і Луганська", - сказав він.
За словами Андрія Лисенка, "в Горлівці постраждали житлові масиви "Будівельників" і 405-й квартал. За оперативними даними, вогонь по Горлівці терористи вели з боку селища Микитівка, а по Луганську - з району Суходільська".
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