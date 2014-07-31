Порошенко закликає ВР підтримати "непопулярні, важкі, але конче необхідні" урядові закони

Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду підтримати урядові закони.

Про це йдеться в коментарі Президента України щодо роботи Верховної Ради, який поширила його прес-служба.

За його словами, закони, на яких наполягає уряд – непопулярні, важкі, але конче необхідні. «Сьогодні рішення Парламенту потрібні не лише для фінансування армії, хоча це питання номер один. Рішення Парламенту потрібні для того, щоб працювала економіка держави в цілому, щоб люди відчували себе впевнено та захищено. Наполягаю, робота Верховної Ради не повинна бути паралізована», - підкреслює він.

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«Нам потрібна консолідація, а не протистояння», - наголошує Порошенко.

«Так сталося, що саме на долю нашого покоління випала велика відповідальність – відстояти право на власну незалежну державу, проти якої здійснюється зовнішня агресія. Внутрішніми чварами обов'язково скористається ворог», - підкреслює Глава держави.

Президент звернувся до народних депутатів, до Кабінету міністрів з чіткою вимогою: «за умов зовнішньої агресії ми зобов’язані бути єдині».

Він розповідає, що сказав народним депутатам: "Ви маєте право вибору, голосувати «проти» або «за» Президента чи Уряд. Але ви завжди повинні голосувати «за» Україну".

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Порошенко зауважує, що за останні три дні він провів багато зустрічей з лідерами фракцій і груп, представниками позафракційних депутатів, керівництвом Кабінету міністрів.

«Рішення, до якого я прийшов і з чим звернувся до всіх - ми повинні говорити мовою компромісів, а не ультиматумів. Емоції не повинні брати гору над розумом. Діяти інакше – значить, відкрити другий фронт проти України», - наголошує президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Верховна Рада провалила ряд урядових ініціатив направлених на віднайдення додаткового фінансування, в тому числі збройних сил України. Після цього прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що подає у відставку.

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Сьогодні, на закритому засідання ВР депутати знову спробують проголосувати за проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№4309а), проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо корегування показників) (№4308а), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (друге читання).

Також передбачається розглянути повторно проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (№4116а).