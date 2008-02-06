Яценюк хронічно не бачить у Раді ані більшості, ані меншості

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк планує зробити традиційною перекличку народних депутатів перед початком засідань.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів у середу.

"Щодо переклички – я буду постійно перевіряти письмову реєстрацію народних депутатів", - пообіцяв голова Верховної Ради.

Він нагадав, що присутність у сесійній залі депутатів і більшості і меншості, "м’яко кажучи, кульгає".

"Я декілька разів заявляв свою конституційну позицію щодо того, що народний депутат має голосувати особисто. Це пряма конституційна норма. Карточки голосувати не будуть, бо не картки обирав український народ", - запевнив Яценюк.

Він також сказав, що не змінив своєї позиції щодо виплати зарплатні народним депутатам.

"Оплачується лише те, що працюється. Складно оплачувати Канарські острови. Нехай з власних коштів їх оплачують", - сказав Яценюк.

Українська правда