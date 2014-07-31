У Раді пропонують ввести кримінальну відповідальність за подвійне громадянство

Автор законопроекту народний депутат України Микола Катеринчук пропонує передбачити встановлення кримінальної відповідальності за неподання декларації про відсутність іноземного громадянства (підданства) або про належність до іноземного громадянства (підданства), подання завідомо неправдивої декларації про відсутність іноземного громадянства (підданства), повідомили УНІАН в прес-службі Європейської партії України.

Читайте такожРада прийняла один з основних законів на шляху до безвізового режиму з ЄС«З метою забезпечення самого існування держави Україна, гарантування її незалежності та безпеки, відданості осіб, які перебувають на виборних посадах або на службі в органах державної влади та місцевого самоврядування, на посадах в юридичних особах публічного права, є необхідним на законодавчому рівні встановити вимогу декларування відсутності або належності до іноземного громадянства (підданства) та запровадження відповідальності за неповідомлення про множинне громадянство», - вважає депутат.