Süddeutsche.de: 80 тіл досі не знайшли

Міжнародні слідчі не можуть потрапити на місце катастрофи літака МН17. Київ звинувачує повстанців у мінуванні місця аварії. Десятки тіл все ще знаходяться під уламками. Міністр закордонних справ Австралії передбачає, що за цим стоїть певний розрахунок.

Про це повідомляється в статті на сайті газети Süddeutsche Zeitung.

Приблизно 80 тіл досі знаходяться на місці аварії

На місці аварії малайзійського літака на сході України, за даними міністра закордонних справ Австралії, не знайдено ще 80 тіл. Джулі Бішоп під час інтерв'ю австралійському радіо говорила з великим розчаруванням, адже слідчі не можуть потрапити на місце аварії через тривалі бої. Вона пред'явила Росії нові звинувачення: «Моїм великим занепокоєнням є те, що Росія активно перешкоджає процесу». Сепаратисти добре озброєні, продовжила Бішоп. «У них є артилерія, у них є ракети. Таке не купиш в магазині на розі». Крім того, за даними розвідки, Росія забезпечує сепаратистів зброєю.

Український уряд звинувачує сепаратистів у мінуванні району аварії. Андрій Лисенко, прес-секретар Ради національної безпеки України, заявив, що повстанці доставили важку артилерію на місце аварії і замінували підступи. Це робить неможливою роботу міжнародних експертів, які повинні розслідувати причину аварії. Незалежного підтвердження звинувачень немає.

Росія загрожує підвищенням цін на енергоносії в Європі

Економічні санкції ЄС проти Росії, за поданням Міністерства закордонних справ у Москві, призведуть до зростання цін на енергоносії в Європі. «Почавши цю оргію з санкціями, Брюссель за власною волею створює перешкоди для подальшої співпраці у такій важливій сфері, як енергетика», йдеться в заяві міністерства. Через цей безвідповідальний крок ціни на енергоносії неминуче будуть рости.

ЄС і Німеччина покривають приблизно третину своїх енергетичних потреб за рахунок російських енергоносіїв. У зв'язку з українською кризою ЄС у вівторок посилив економічні санкції проти Росії.

Через турботу про здоров'я громадян Росія офіційно оголосила, що припиняє імпорт більшої частини овочів і фруктів з Польщі. Причиною була названа відсутність маркування на продуктах, що знаходяться на карантині, повідомив російський представник відомства з нагляду VPSS. Звинувачення в тому, що заборона на імпорт - це відповідь на санкції ЄС, Москва відхилила.

Країни Великої Сімки посилюють тиск на Москву

Сім провідних індустріальних країн погрожують Росії подальшими санкціями. «У Росії як і раніше є можливість, встати на шлях деескалації, що призвело б до скасування санкцій», йдеться в заяві Великої Сімки в Білому Домі у Вашингтоні. Якщо Росія не змінить свій курс, ціна, яку їй доведеться заплатити, зросте.

ЄС наклав заборону на в'їзд найближчим довіреним особам Путіна

ЄС наклав заборону на в'їзд для трьох близьких соратників Путіна і заморозив їхні рахунки. Мова йде про двох основних акціонерів Банку «Росія» і про колишнього партнера Путіна з дзюдо. У списку санкцій, опублікованому в офіційному бюлетені ЄС, знаходяться в загальній сумі вісім чоловік і три підприємства. У бюлетені Юрія Ковальчука називають давньою довіреною особою і найбільшим акціонером банку «Росія». Він отримав велику вигоду з анексії Криму. Другий за величиною акціонер Банку, Микола Шамалов, теж опинився у списку санкцій. За даними ЄС, колишній партнер Путіна з дзюдо, Аркадій Ротенберг, підприємець, який заробив свої статки за час перебування Путіна при владі і отримав велику вигоду з великих державних контрактів в рамках підготовки до Зимової Олімпіади в Сочі. Ротенберг вже знаходиться в списку санкцій США.

Бої на сході тривають

Бойові дії в Східній Україні між урядовими силами і проросійськими сепаратистами, тим часом, не слабшають. У Донецьку за останні 24 години вбито щонайменше 19 мирних жителів, 31 людина поранена, повідомляє місцева влада. Крім того, в результаті вибуху міни загинули дві людини. Декілька дітей були доставлені в лікарню з травмами. Армія і повстанці звинувачують один одного в загибелі людей. Внаслідок тижневих боїв без електрики опинилися приблизно 50 000 будинків і декілька тисяч, до того ж, без води і газу.