Терористи замінували міст в Донецькій області

18:01, 31 липня 2014
Політика
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Терористи замінували міст в Донецькій області.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Бойовики продовжують мінувати і руйнувати об'єкти інфраструктури в підконтрольних населених пунктих", - зазначив він.

"В селі Придорожньому Амвросіївського району диверсанти замінували міст", - заявив Андрій Лисенко.

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