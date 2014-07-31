Терористи замінували міст в Донецькій області.

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Бойовики продовжують мінувати і руйнувати об'єкти інфраструктури в підконтрольних населених пунктих", - зазначив він.

"В селі Придорожньому Амвросіївського району диверсанти замінували міст", - заявив Андрій Лисенко.