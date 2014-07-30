Біля міста Єнакієве терористи мінують поля

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі керівник Центру воєнно-політичних досліджень, член групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Крім цього він повідомив, що у Донецькій обласній лікарні ім. Калініна терористи облаштували штаб і госпіталь для бойовиків. "У зв'язку з цим доступ до лікарні обмежений, що робить проблематичним медичне обслуговування місцевих жителів", - підкреслив Дмитро Тичмук.