На Донбасі більше половини правоохоронців зрадили присязі - МВС

На Донбасі більше 50% міліціонерів зраджували присязі або переходили на бік терористів.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар.

"Більше 50% - це ті працівники, ті особи, які дійсно зрадили присязі, які були або на боці екстремістів, або просто нічого не робили для того, щоб виконувати присягу, яку вони давали перед нашою державою", - заявив він.

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Він підкреслив, що на сьогоднішній день ця кількість збільшилася, та лише 20-25% силовиків у зазначених регіонах готові до виконання своїх обов’язків.

"Сьогодні мобілізовано з Міністерства внутрішніх справ і з інших областей спеціальні підрозділи, бригади, які виїхали туди. І там йде повна перевірка щодо тих працівників міліції – де вони були, що вони робили у цей час", - сказав Чеботар.

Замміністра підкреслив, що заарештовано вже не один десяток осіб, колишніх міліціонерів, проти яких є свідчення підтримки екстремістів.

"Особи, які зрадили Україні та були на боці ворога, не тільки будуть звільнені, а й заарештовані, та відповідатимуть перед законом", - підкреслили у МВС.