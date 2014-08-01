«Першу приватну броварню» перевірило СБУ

«Повідомляємо, що на даний час інформація, яка б засвідчила факти причетності компанії до протиправної діяльності на шкоду національнім інтересам і безпеці України, в органах державної безпеки відсутня», – йдеться у документі.

«Такий прецедент щодо проведення перевірки СБУ з власної ініціативи компанії – це цивілізоване та правове рішення, до якого ми вдалися, аби спростувати звинувачення у фінансуванні сепаратистів. Безумовно, іншого результату не могло і бути», – зазначає юрист компанії «Перша приватна броварня» Юлія Свистович.

Нагадаємо, що 11 липня компанія подала заяву до Служби безпеки України з проханням здійснити перевірку власної діяльності через заздалегідь сплановану замовну акцію у Львові та Києві, спрямовану на дискредитацію іміджу «Першої приватної броварні»: у громадському транспорті та на вулицях міст масово поширювались листівки з недостовірною інформацією та відповідними безґрунтовними звинуваченнями.

Компанія також звернулася з відповідними позовами до Генеральної Прокуратури та Прокуратури Львівської області щодо початку розслідування кримінального правопорушення та притягнення винних до адміністративної та кримінальної відповідальності.