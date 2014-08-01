Екс-головнокомандувач ЗСУ про Майдан: Лебедєв постійно вимагав ввести армію в Київ

Колишні перший заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов, голова СБУ Олександр Якименко, генеральний прокурор України Віктор Пшонка і міністр оборони України Лебедєв вимагали негайно ввести в столицю війська для розгону Майдану.

Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана в інтерв'ю виданню «ГОРДОН».

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Замана сказав: «Говорю прямо: міністр оборони Лебедєв робив усе, аби втягнути армію в протистояння». За його словами, питання передачі армійських військових частин в розпорядження внутрішніх військ, які охороняли урядовий квартал, виник у січні 2014-го, якраз після перших смертей на Грушевського, оскільки на той час у внутрішніх військах почалося бродіння, вони більш як місяць цілодобово стояли на морозі, дедалі частіше запитували: «Чому задіяні ВВ?», «Кого і від кого ми захищаємо?».

«Щойно почалися проблеми всередині ВВ, як керівництво одразу почало говорити: мовляв, нам потрібна підтримка армії. Мені від Лебедєва надійшов наказ направити на зачистку Майдану чотири військові частини, в межах тисячі осіб кожна», - розповідає Замана.

За його словами: «Лебедєв постійно вимагав ввести до Києва армію, ми категорично відмовлялися, посилалися на закон. З 15 по 18 лютого у мене були неодноразові розмови з Лебедєвим. Ну, як розмови. Ще трохи - і повбивали б один одного». «Ситуація розпалювалась, мене викликали до першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова, голови СБУ Олександра Якименка, генпрокурора Віктора Пшонки, вони вимагали негайно ввести в столицю війська. Я знову посилався на закон, Портнов навіть намагався внести до закону поправки, але Верховна Рада на той час уже не працювала», - говорить Замана.

Відповідаючи на питання про події 18–20 лютого, коли були неодноразові спроби влади зачистити майдан, підпал Будинку профспілок, розстріл більш як 100 активістів на Інститутській, Замана сказав: «Я абсолютно переконаний, що Янукович не віддавав наказу стріляти по активістах, він дуже обережний і нерішучий, до останнього сподівався на угоду, підписану в Києві між ним і опозицією, і засвідчену західними політиками. Та й по тому, що мене викликали Лебедєв, Якименко і Пшонка, впевнений: наказ на зачистку, а, можливо, й застосування зброї, був відданий ними».

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Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду і президента країни, а також до зіткнень протестувальників із співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час зіткнень із силовиками в центрі Києва загинули більш яка сто людей, сотні були поранені, найбільше - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів.

У квітні в ГПУ повідомили, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видав екс-президент Віктор Янукович через свою Адміністрацію, МВС і СБУ.

21 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли в демонстрантів на вулиці Інститутській.