Клименко і Пшонка втекли з аеропорту зі стріляниною - Аваков

Про це в ефірі 5 каналу повідомив в.о. міністра МВС Арсен Аваков, передає Острів.

Він повідомив, що Клименко і Пшонка були затримані прикордонниками в аеропорту Донецька. Проте в будівлю аеропорту увірвалися невідомі озброєні люди. Вони відкрили стрілянину і під прикриттям стріляючих людей екс-міністр і екс-прокурор втекли в невідомому напрямку.

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Також видання повідомляє, що екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко у суботу намагався покинути територію України, проте прикордонники не випустили його з країни.

”Він приїхав в Донецький аеропорт, намагався на чартері вилетіти за кордон”, - розповів помічник голови Держприкордонслужби Сергій Астахов.

Згідно з інформацією, Захарченко не зміг виїхати за кордон, оскільки при ньому були відсутні необхідні документи. Після цього екс-глава МВС залишив територію аеропорту.

За інформацією прикордонників, на інших пунктах пропуску через держкордон він не був помічений.