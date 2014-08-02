За минулу ніч втрат серед сил АТО немає (виправлено)
За минулу ніч на сході України, де українські силовики продовжують проводити антитерористичну операцію (АТО) проти терористів, втрат серед українських військових немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (СНБО) Андрій Лисенко.
«За минулу ніч втрат серед сил АТО немає», - повідомив Лисенко, не уточнивши втрати з боку російських найманців.
Читайте такожВ бою під Шахтарськом загинули 10 українських десантниківЯк повідомляв УНІАН, Росія не припинила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні і продовжує розгортати свої збройні сили на кордоні з Україною.
У ніч на 2 серпня група російських терористів намагалася незаконно потрапити з Росії на територію України в районі населеного пункту Васильєвка в Донецькій області, проте українські прикордонники перешкодили цьому.
У липні українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській області. При цьому військові продовжують вести операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.