За минулу ніч втрат серед сил АТО немає (виправлено)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (СНБО) Андрій Лисенко.

«За минулу ніч втрат серед сил АТО немає», - повідомив Лисенко, не уточнивши втрати з боку російських найманців.

Читайте такожВ бою під Шахтарськом загинули 10 українських десантниківЯк повідомляв УНІАН, Росія не припинила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні і продовжує розгортати свої збройні сили на кордоні з Україною.

У ніч на 2 серпня група російських терористів намагалася незаконно потрапити з Росії на територію України в районі населеного пункту Васильєвка в Донецькій області, проте українські прикордонники перешкодили цьому.

У липні українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській області. При цьому військові продовжують вести операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.