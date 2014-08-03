Правоохоронці затримали кількох громадян за пособництво терористам - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Лисенко зазначив, що вчора о 15.30 при спробі виїзду з України до Росії рейсовим автобусом сполученням Харків-Бєлгород був затриманий громадянин України “причетний до терористичної діяльності”.Читайте такожНа Донеччині секретаря райкому КПУ затримали за сепаратизм

За його словами, затриманий є “активним учасником так званої «руської православної армії», який за грошову винагороду створював агітаційні російські матеріали, що містять ознаки зазіхання на територіальну цілісність та незалежність України”.

Він додав, що з ним працюють зараз працівники СБУ.Читайте такожСБУ затримала двох українців, що вербували найманців за завданням спецслужб РФ

Лисенко також повідомив, що в Маріуполі при спробі виїхати до тимчасово окупованого Криму “затримана громадянка України Олена Блоха, яка займалася пропагандою тероризму, очолюючи цілий інформаційний підрозділ російських найманців в Донецьку”.