У Слов'янську місцева молодь влаштувала ходу на підтримку єдності України

Як передає «5-й канал», першу з часу визволення міста українську ходу провели з метою показати, що Донбас – за Україну.

Колона рушила середмістям до пам`ятника Тарасу Шевченку. Люди співали національний гімн, вигукували традиційні гасла, на кшталт ”Слава Україні!” Переважна більшість перехожих зустрічала акцію схвально.

Активісти планують зробити такі акції традиційними і вже думають об`єднати всіх, хто підтримує єдність України та боротьбу з сепаратистами, в громадську організацію.

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Таким чином вони прагнуть допомогти українській армії повертати мир на Донеччину.