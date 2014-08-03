У Слов'янську місцева молодь влаштувала ходу на підтримку єдності України
17:36, 03 серпня 2014Політика
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У Слов`янську місцева молодь влаштувала громадянську ходу вулицями міста на підтримку єдності України.
Люди в Слов'янську пройшли ходою / olegpanfilov2.livejournal.com
Як передає «5-й канал», першу з часу визволення міста українську ходу провели з метою показати, що Донбас – за Україну.
Колона рушила середмістям до пам`ятника Тарасу Шевченку. Люди співали національний гімн, вигукували традиційні гасла, на кшталт ”Слава Україні!” Переважна більшість перехожих зустрічала акцію схвально.
Активісти планують зробити такі акції традиційними і вже думають об`єднати всіх, хто підтримує єдність України та боротьбу з сепаратистами, в громадську організацію.
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Таким чином вони прагнуть допомогти українській армії повертати мир на Донеччину.
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