Бійці батальйону "Дніпро" затримали російського бойовика-добровольця

Він зізнався, що в Україну приїхав "вбивати бандерівців, фашистів та американських найманців", ідеться в сюжеті ТСН.

29-річний житель Іркутська виявився фахівцем із промислового альпінізму та веслування. У Росії він заповнив анкету, приїхав до Воронежа, а звідти його зі ще трьома десятками добровольців переправили до Донецька в обхід контрольно-пропускних пунктів на кордоні.

Затриманий розповів, що на Донбасі його записали до розвідувально-диверсійної групи самопроголошеної ДНР та видали автомат.

Але зізнається: за три тижні служби фашистів він так і не зустрів, тож, вирішив тікати додому.

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"Вирішив, що мушу піти захищати, як діди від фашизму, український народ. Фашистів нема. І найманців не бачив ніхто в очі. Я бачив, як відбуваються стосунки між військовими, як вони поводяться. Як господарі життя. Є автомат, є підлеглі. Приїхали, захопили територію, сказали: вона контролюється нашим батальйоном. Інші приїхали: ні, нами. Почалася стрілянина", - розповів затриманий Микола Попов.