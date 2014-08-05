США вважають провокацією навчання російської авіації поблизу України

Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Джен Псакі на останньому брифінгу, повідомляє прес-служба.

”Ми серйозно занепокоєні планами Росії провести масштабні навчання авіації цього тижня у прикордонних з Україною районах. Такі навчання є провокативними та лише слугують посиленню напруги”, - сказала вона.

Представник Держдепу відзначила, що російська влада раніше неодноразово закликала до мирного вирішення конфлікту на Донбасі та повинна привести свої вчинки у відповідність з деклараціями.

Зокрема, за її словами, Росія повинна перестати поставляти зброю, бойовиків та гроші на підтримку сепаратистів в Україні, а також вивести свої війська від українського кордону.

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Псакі теж сказала, що США має інформацію про плани російської влади передати сепаратистам ще ”більш потужні ракетні системи”, але відмовилась надати більше деталей.

Як повідомляв УНІАН, вчора Росія оголосила про початок масштабних навчань авіації, в яких візьмуть участь 100 бойових літаків та гвинтокрилів, та які триватимуть до 8 серпня.