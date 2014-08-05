Мешканець Донецька розповів про втомлених бойовиків і городян, які допомагають силам АТО

У Донецьку досі є перебої з електрикою, а місцеві жителі запасаються продуктами і ліками, щоб "пересидіти війну".

Про це донеччанин Андрій розповів ТСН.uа у вівторок, 5 серпня.

"Минула ніч була досить тихою. Вибухи тільки з південної сторони міста (працювала артилерія сепаратистів). У деяких районах немає світла, не дивлячись на запевнення міської влади, що його зробили. Наприклад, на величезному Текстильнику (мікрорайон Донецька, - ред.). Через відсутність світла виникають проблеми з мобільним зв'язком у цих районах", - розповів Андрій.

У понеділок закрилася половина магазинів мережі АТБ, але решта - працюють, зазначив містянин.

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"Поки що особливих проблем з постачанням немає, найбільші черги стоять в аптеки і за товарами першої необхідності (хто може - купує "прозапас" генератори)", - додав Андрій.

Тим часом у місто, мабуть для ротації, прибули "нові бойовики - втомлені, бліді - з районів Шахтарська". "Розселені переважно у всіх військкоматах або санаторіях. Ходять зі зброєю і радіють, як діти, коли хтось їх вітає. Техніки у місті небагато. Може частина схована, але основну групу сепаратисти ганяють з району в район в очікуванні атаки", - розповів Андрій.

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Городянин зазначив, що розділив би настрої місцевого населення на три частини. "Велика частина тих, хто залишилася у місті, хоче швидше припинити війну. Перечекати, пересидіти тощо. Саме вони запасаються харчами і перевіряють підвали (якщо ще не там). Ще частина населення (близько 25%) чекає визволення від сепаратистів, відписує пересування терористів у різні групи (в інтернеті. - ред.) і приховано сприяє АТО, як може (за відкрите сприяння можна і кулю отримати). Ну, і 25% тих, хто залишився, - це бойовики і прихильники "ДНР"/Росії/Новоросії, загалом - чого завгодно. Щоправда, серед них мало тих, хто готовий ці переконання зі зброєю відстоювати, тому загальна маса добровольців - немісцеві", - розповів Андрій.

Також він прокоментував повідомлення деяких ЗМІ про те, що бойовики у банках Донецька отримують з Росії великі грошові перекази: "Щодо грошей - закрито 90% банків. Сбербанк РФ працює, але не зрозуміло, де їм брати готівку".

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Примітно, що в умовах сформованої ситуації міськрада Донецька продовжує встановлювати у центрі міста фірмові велопарковки. "Гарно, але майже ніхто не паркується, оскільки, на відміну від околиць, центр майже порожній. Приємною традицією стало ще дзвонити на вокзал перед виїздом туди, оскільки можна наразитися на 12-годинну затримку поїзда, як було позавчора (3 серпня, - ред.) з [поїздом] Маріуполь-Львів", - додав Андрій.

Нагадаємо, що вранці 5 серпня біля штабу терористів в Донецьку прогримів вибух, в результаті чого були поранені вісім бойовиків.