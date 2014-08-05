У Донецьку здетонував вибуховий пристрій: 8 терористів поранено – міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«4 серпня о 22.16 на перетині проспекту Миру і вулиці Університетської здетонував вибуховий пристрій саме в той момент, коли проходила група озброєних представників «ДНР». В результаті восьмеро з них дістали поранення різного ступеня важкості.Читайте такожУ Донецьку стрілянини немає, активні бойові дії йдуть у Мар'їнці - міськрада

У повідомленні також наголошується, що минулої ночі у всіх районах було чути перестрілки, в Петровському і Кіровському районах – щогодинні мінометні залпи. В результаті такого обстрілу пошкоджено одну трансформаторних підстанцій у Петровському районі, наразі без електропостачання залишилися 50 багатоквартирних будинків. Крім того, станом на 5 серпня залишаються знеструмленими 24 ТП в Куйбишевському районі, 1 ТП 220 кВ ХБК і 30 ТП, які обслуговують мікрорайон Текстильник.

Але, попри проблеми із забезпеченням електроенергією, комунальним службам вдалося відновити водопостачання мікрорайонів Текстильник і Мирний.Читайте такожУ Донецьку відновлена робота 22 трансформаторних підстанцій

Також відновила роботу диспетчерська станція «Трудовська», сьогодні там працюють вісім комунальних автобусів великої місткості за маршрутом № 42 і 3 маршрутних таксі за маршрутом №58, йдеться в повідомленні.