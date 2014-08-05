Московські активісти "оточили" Кремль синьо-жовтими написами "Крим - це Україна"

У центрі Москви активісти Московської сотні провели інформаційне оточення Кремля, прикрасивши набережні, підземні переходи та асфальт креативними та сміливими графіті з гаслами "Крим – це Україна" у синьо-жовтих кольорах, повідомляє ТСН.

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Крім того, активісти фарбою залишили на асфальті громадянські заклики "Свободу героям Болотної", а також прикрасили трафаретами, як російські ракети збивають літак.