Московські активісти "оточили" Кремль синьо-жовтими написами "Крим - це Україна"
23:16, 05 серпня 2014Політика
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Сміливі графіті з гаслами "Крим – це Україна" прикрасили набережні, переходи та дороги у самому центрі російської столиці.
Московські активісти "оточили" Кремль синьо-жовтими написами "Крим - це Україна" / uainfo.org
У центрі Москви активісти Московської сотні провели інформаційне оточення Кремля, прикрасивши набережні, підземні переходи та асфальт креативними та сміливими графіті з гаслами "Крим – це Україна" у синьо-жовтих кольорах, повідомляє ТСН.
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Крім того, активісти фарбою залишили на асфальті громадянські заклики "Свободу героям Болотної", а також прикрасили трафаретами, як російські ракети збивають літак.
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