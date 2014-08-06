24-а, 72-а і 79-а бригади вже більше 20 днів заблоковані терористами - активіст

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію він отримав безпосередньо від самих військових із заблокованих частин.

Снєгирьов зазначив, що надзвичайно складною залишається ситуація з 79-й бригадою, яка розміщена біля селища Дякове - вже майже дві доби з території Росії безперервно їх обстрілюють з систем залпового вогню «Град» і важкої артилерії.

«За інформацією, отриманою від самих бійців 79-ї бригади, вони несуть втрати, багато поранених, яких неможливо вивезти для надання медичної допомоги, адже військові заблоковані терористами і піддаються постійним обстрілам, як з боку Росії, так і з боку терористів на території України. Ситуація критична і рішення, щодо надання їм підтримки і допомоги потрібно приймати негайно», - сказав Снєгирьов.

Він також повідомив, що невідомою залишається доля підрозділів 72-ї бригади, які в ніч з неділі на понеділок (з 4 серпня) намагалися прорватися і вийти із зони обстрілу російської артилерії.

«За нашою інформацією бійці 72-ї бригади, героїчно зробили спробу прориву і не здалися ворогу. Але поки не отримали ніякої допомоги і підкріплення від українського командування. Вони досі знаходяться в оточенні бойовиків і професійних російських військових, які діють на території України», - сказав Снєгирьов.

Крім того, за словами Снєгирьова, в даний час спостерігається активізація російської артилерії в районі місця дислокації 24-ї бригади з Львівщини.

Читайте такожВійськовим у зоні АТО бракує перев’язочних пакетів, знеболювальних та протишокових препаратів«Складається таке враження, що російські військові змінили тактику і намагаються вибити заблоковані українські бригади ЗСУ, по одній. Спочатку потужним артилерійським атакам піддали 72-у бригаду. Тепер потужним атакам піддають 79-у бригаду, очевидно, з метою змусити їх відійти на територію Російської Федерації. Можемо припустити, що наступною буде атака на залишки 24-ї бригади», - пояснив Снєгірьов.

Читайте такожЗаблоковані у РФ бійці 72-ї бригади та прикордонники оголосили голодування - журналістПри цьому активіст наголосив, що «командуванню ЗСУ слід визнати, що кордон не контролюється, і для того, щоб уникнути жертв, потрібно терміново приймати рішення (про допомогу заблокованим бригадам)».

У свою чергу, спікер АТО Олексій Дмитрашковський на запит кореспондента УНІАН прокоментував дану інформацію та ситуацію. Зокрема, він зазначив, що за сьогоднішніми даними, було зафіксовано обстріл 79-ї і 24-ї бригад, фактів обстрілу 72-ї - не було.

«На 79-й бригаді - о 10.00 був обстріл, там без втрат, потім в 13.25 був обстріл «Градом» з боку Росії, втрати уточнюються. Також 24-а бригада потрапила під обстріл «Граду» в 9.30, але втрат немає. На 72-й бригаді - сьогодні фактів обстрілу не зафіксовано», - сказав Дмитрашковський.