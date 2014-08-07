Батальйон "Айдар" затримав мера Луганська
16:14, 07 серпня 2014Політика
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Батальйон «Айдар» затримав голову Луганської міської ради Сергія Кравченка при спробі виїхати з міста.
Кравченка було затримано в передмісті Луганська / luganews.com
Як повідомило УНІАН джерело в Луганській обласній державній адміністрації, Кравченко був затриманий сьогодні, 7 серпня, в передмісті Луганська.
Наразі затриманий мер дає пояснення.
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