Батальйон "Айдар" затримав мера Луганська

16:14, 07 серпня 2014
Політика
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Батальйон «Айдар» затримав голову Луганської міської ради Сергія Кравченка при спробі виїхати з міста.

luganews.com

Як повідомило УНІАН джерело в Луганській обласній державній адміністрації, Кравченко був затриманий сьогодні, 7 серпня, в передмісті Луганська.

Наразі затриманий мер дає пояснення.

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