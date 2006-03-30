Черновецький: ”стовідсотковий мужик” Ющенко мене вже привітав

Кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав його з перемогою на виборах мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

«ЮЩЕНКО Віктор Андрійович, який є стовідсотковим мужиком, зателефонував мені і привітав з результатом – це правда. Все далі – це політичні інтриги», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Коментуючи заяву прес-секретаря Президента Ірини ГЕРАЩЕНКО про те, що В.ЮЩЕНКО не телефонував йому, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Все, що робиться в Секретаріаті – це політика, те, що говориться зі мною – це правда».

Він розповів, що розмовляв з В.ЮЩЕНКОМ, який повідомив йому, що хотів, аби переміг Віталій КЛИЧКО, а також те, що він його (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО) поважає.

Кандидат у мери Києва також підкреслив, що на своїй новій посаді відстоюватиме інтереси киян. «Я буду батьком рідним», - сказав він. За його словами, його електорат – це всі кияни, зокрема, за нього проголосували півмільйона осіб. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що робив ставку на тих, хто потребує допомоги, і готовий її надати.

Як повідомляв УНІАН, після опрацювання даних з 91,6% виборчих дільниць Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ утримує лідерство на виборах Київського міського голови – він набрав 31,89% голосів виборців. У Віталія КЛИЧКА 23,74% голосів, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 21,10%.