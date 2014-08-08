У Донецьку терористи обстріляли лікарню, загинув водій "швидкої", ще троє поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Крім того, внаслідок обстрілу бойовиками села Василівка Ясинуватського району та міста Сніжне, у приватні будинки влучили снаряди, внаслідок чого загинули їхні мешканці (кількість загиблих наразі невідома).