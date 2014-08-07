Гелетей: Терористи обстріляли медичний вертоліт з пораненими на борту

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Валерій Гелетей.

"В результаті обстрілу ґвинтокрил отримав ушкодження і здійснив аварійну посадку", - написав міністр.

За його словами, медичний гелікоптер був обладнаний виключно для перевезення поранених та надання їм невідкладної допомоги.

"На борту були нанесені червоні хрести - знаки розрізнення медичної служби. Терористи були повідомлені про евакуацію поранених людей. Бойовики запевнили, що гелікоптер буде безперешкодно пропущений", - написав Гелетай.

Міністр повідомив, що з моменту активізації терористів на сході України вони підло розстріляли в упор три санітарні автомобіля. Артобстрілами знищено три автоперевʼязочних. Під час руху у колонах разом з лікарями підірвано чотири швидких допомоги.

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"В результаті всіх цих підступних фашистських нападів шість медиків загинуло, а сімнадцять отримали поранення", - написав Гелетей.

"На цьому фоні звернення Кремля до організації Міжнародного Червоного Хреста щодо спільної гуманітарної місії на Схід України виглядають особливо цинічними. Я переконаний, що кожен з цих випадків буде предметом розгляду не лише українських судів, але й міжнародного трибуналу, який неминуче дасть сувору оцінку цим діям та російським політикам, які стоять за ними", - додав він.