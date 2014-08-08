Кучма страшніший за Януковича - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головний редактор газети "День" Лариса Івшина.

На її думку, "Кучма страшніший за Януковича, який просто був тупиковою гілкою кучмізму".

Також Івшина підкреслює, що Кучма не голосував за ухвалення Декларації про незалежність України.

Читайте такожКучма: терористи не йдуть на компроміс та поводяться як "папуги"

Крім того, за її словами, Кучма став президентом через переляк "червоних директорів" і через Росію, яка підтримувала і просувала його кандидатуру в Україні.