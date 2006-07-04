У Київ із Єрусалима прибуде частиця Древа Животворящего Хреста Господнього

12-00 - У Київ із Єрусалима буде привезена частиця Древа Животворящего Хреста Господнього (аеропорт “Бориспіль”)

13-00 - біля центрального входу в Києво-Печерську лавру (Троїцька брама) відбудеться святкова зустріч Животворящого Хреста Предстоятелем Української православної церкви Блаженнішим Володимиром, митрополитом Київським і всієї України;

13-15 - перед Свято-Успенським собором відбудеться молебень. Після закінчення святиня буде занесена в Трапезний храм для поклоніння, ввечері її перенесуть в Хрестовоздвиженський храм (Ближні Печери), який буде відкритий з 6-00 до 23-00.

Телефони: 255-11-68, 255-11-69.