ГПУ: Екс-керівництво Міноборони закупило 17 тис. неякісних бронежилетів

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, в результаті перевірки виявилося, що колишніми високопосадовцями оборонного відомства у період з 21.03.2014 по 30.05.2014 року організовано і здійснено закупівлю полегшених бронежилетів у кількості 17 080 одиниць на суму понад 71 млн грн.

Згідно з висновком Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України зазначені засоби індивідуального захисту визнані такими, що не відповідають тактико-технічним вимогам до бронежилетів.

Більше того, при прийнятті виготовлених бронежилетів заявленого 4-го класу захисту, вони на відповідність чинним національним стандартам захисту людини від ураження вогнепальною, холодною зброєю та уламками ручної гранати належним чином не перевірялись.

В результаті невідповідності засобів індивідуального захисту вказаним характеристикам з 31.05.2014 по 01.08.2014 року щонайменше 67 військовослужбовців Збройних Сил, не маючи повноцінного захисту, отримали поранення шиї та ділянки паху, в тому числі смертельні, зазначають у ГПУ.

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За даними фактами до ЄРДР внесено відомості про наявність у діях службових осіб Міністерства оборони ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

Також внесено відомості щодо наявності в діях посадових осіб відділу випробувань державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ, які безпосередньо склали висновок на відповідність виготовлених бронежилетів існуючим стандартам, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).