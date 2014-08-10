Луганськ за тиждень залишили більше 4 тисяч осіб, бойовики намагаються обстрілювати колони

Більше 4 тисяч людей залишили Луганськ за останній тиждень через гуманітарний коридор.

Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, передає 5 канал.

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За останню добу виїхало 752 людини. Понад сотня з них - на своїх машинах. Людей доводиться вивозити у супроводі українських військових, бо терористи постійно намагаються обстрілювати колони. Переселенців реєструють, і розміщують у північних районах області.

Також курсують безкоштовні автобуси в напрямку Харкова та Києва. Крім того, повідомляють, що охочих виїхати до Росії спеціально затримують на кордоні - на пункті пропуску Гуково. Щоб російське телебачення мало картинку з штучно створених черг і повідомляло про нібито велику кількість біженців з України.