Самопроголошений губернатор «ЛНР» Болотов залишив Луганськ - активіст

Луганськ залишив самопроголошений губернатор Луганської народної республіки» Валерій Болотов.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передали джерела, наближені до «ЛНР».

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«Вчора, 5 липня, Болотов, незважаючи на свої заяви про підготовку контрнаступу ополченців, покинув Луганськ і перемістився до міста Стаханов, звідки він родом», - сказав Снєгирьов. За його словами, Болотов прибув до м. Стаханов на базу бойовиків, розташовану в будівлі місцевого управління по боротьбі з організованою злочинністю.