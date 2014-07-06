Самопроголошений губернатор «ЛНР» Болотов залишив Луганськ - активіст
11:51, 06 липня 2014Політика
0 0
Голова ГІ «Права справа» повідомив, що Болотов перемістився до міста Стаханов, звідки він родом.
REUTERS
Луганськ залишив самопроголошений губернатор Луганської народної республіки» Валерій Болотов.
Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передали джерела, наближені до «ЛНР».
Читайте такожБолотов звільнив "уряд" "Луганської народної республіки"
«Вчора, 5 липня, Болотов, незважаючи на свої заяви про підготовку контрнаступу ополченців, покинув Луганськ і перемістився до міста Стаханов, звідки він родом», - сказав Снєгирьов. За його словами, Болотов прибув до м. Стаханов на базу бойовиків, розташовану в будівлі місцевого управління по боротьбі з організованою злочинністю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter