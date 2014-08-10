Терористи над Молодогвардійськом обстріляли український літак - Права справа

23:58, 10 серпня 2014
Політика
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У неділю, приблизно о 21.30, над містом Молодогвардійськ терористами було обстріляно український літак.

radioscanner.ru

Про це Еспресо.TV повідомив активіст Луганської громадської організації "Права справа" Дмитро Снєгірьов.

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Снєгірьов зазначив, що бойовиками було здійснено шість залпів, стріляли з Суходольська.

За оперативними даними літак вийшов з зони ураження неушкодженим. 

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