Терористи над Молодогвардійськом обстріляли український літак - Права справа

У неділю, приблизно о 21.30, над містом Молодогвардійськ терористами було обстріляно український літак.

Про це Еспресо.TV повідомив активіст Луганської громадської організації "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Читайте такожПілоту збитого Міг-29 вдалося повернутися до українських військових Снєгірьов зазначив, що бойовиками було здійснено шість залпів, стріляли з Суходольська. За оперативними даними літак вийшов з зони ураження неушкодженим.

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