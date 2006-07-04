Жовтяк скликає прес-конференцію

Євген ЖОВТЯК, поновлений судом на посаді голови Київської обласної державної адміністрації після його звільнення з цієї посади Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, сьогодні дасть прес-конференцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Є.ЖОВТЯКА, прес-конференція відбудеться в приміщенні облдержадміністрації о 14.00.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 травня цього року Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Причини звільнення в указі названі не були.

Є.ЖОВТЯК заявив, що Президент не отримує достовірної інформації про ситуацію в Київській області. “Всі спроби зустрітися з ним, щоб поінформувати про якісь питання, розбивалися об бастіон однобічного, неправдивого і тенденційного інформування, вибудованого довкола Президента його радником Олександром ТРЕТЬЯКОВИМ”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до глави держави і скасував указ Президента України від 24 травня, поновивши його на посаді. Однак того ж дня на сайті глави держави з’явився указ В.ЮЩЕНКА про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації.