Зелений Кінь Ющенко завдасть клопоту Залізному Щурові Тимошенко?

На Сході святкують Новий рік не як всі, а за місячним календарем. На цей раз він, рік Жовтого Щура, припав на 7 лютого. «Комсомольськая правда» склала «портрет» сумісності Президента і Кабінету міністрів з главою уряду Юлією Тимошенко.

Чи підходять один одному Президент і прем`єр?

Президент народився в лютому 1954-го, в рік Зеленого Коня. За словами астролога Олександри Мостицької, з цим знаком гороскопу Залізний Щур не тільки конфліктує - на дух його не виносить.

- Їх співпраця украй невдала, - констатує астролог. - По суті, гірше не придумаєш! Безліч конфліктів в діловій сфері викликана зіткненням двох яскравих особистостей, черз що виникає гостре суперництво один з одним. В результаті може постраждати як найближче оточення Президента і прем`єра, так і країна в цілому.

Найважливіший блок - економічний - курують Богдан Данилишин (Мінекономіки) і Віктор Пинзеник (Мінфін). За китайським гороскопом вони, відповідно, Змія і Кінь. Як з`ясувалося, основні нестиковки з «генеральною лінією» Леді Ю очікуються саме на цьому фронті.

- Якщо в союзі Криса+Змія особливої крамоли немає (у основі їх взаємин лежатиме холодний розрахунок, а не пасіонарна пристрасть або дружба), то ось з Конем Щурові краще не мати ніяких контактів, - пояснює Олександра Мостицька. - При роботі з міністром Пинзеником (Кінь за гороскопом) Тимошенко зазнаватиме труднощів і постійних розбіжностей. Можливі проблеми як на рівні міжособистісного спілкування, так і повне взаємне неприйняття.

Річ у тому, що у Коня дуже егоїстичний характер. Крім того, він украй незалежний, і прагнення Щура підпорядкувати його собі просто не стерпе. Що це означає? Та все що завгодно, аж до звільнення Пинзеника: Тимошенко не стане миритися з міністром, який їй суперечитиме.

Проблеми можуть виникнути і з Мінтрансом. Синю Вівцю - бютівця Йосипа Вінського - лякає активність Залізного Щура. За словами астролога, цій миролюбній, але досить марнотратній істоті не уникнути непорозумінь фінансового характеру з економним Щуром.

Решта представників урядового «зоопарку» нічим примітним не виділяються. У двох кабмінівських Півнів - міністра культури і туризму Василя Вовкуна і глави Мінюсту Миколи Оніщука - можуть час від часу виникати претензії до стилю управління Тимошенко. Але робити яких-небудь серйозних дій вони не будуть, а просто затаять образу.

Моральні терзання характерні і для Синього Зайця - міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія Павленка. За словами астролога, «вухатому» складно пристосуватися до стилю управління Леді Ю.

Зате Вогненному Бикові - главі вугільної промисловості Віктору Полтавцю (до речі, найстарішому міністрові - він народився в 1937 році) не складе труднощів порозумітися з Тимошенко. У характері «рогатого» - сприймати все серйозно і підігравати начальству.